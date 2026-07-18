Военблогеру Воеводе вынесли приговор

Военного блогера и автора Telegram-канала «Воевода вещает» Алексея Земцова, известного под псевдонимом Воевода, приговорили к трем годам колонии общего режима. Его признали виновным по статьям о вымогательстве, умышленном повреждении имущества и угрозе убийством, пишет Mash.

Суд сохранил за Земцовым воинские звания и государственные награды.

В середине апреля блогер опубликовал в своем Telegram-канале серию видео, которые назвал «предсмертными». В обращении говорилось: «Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет». Земцов рассказал о давлении со стороны командования и военного следствия. Он также утверждал, что в отношении него расследуется дело о дискредитации Вооруженных сил России.

Воевода жаловался и на проблемы в личной жизни, сообщив, что осенью 2025 года он вернулся из командировки и узнал об измене супруги. Земцов рассказал, что вывез любовника жены в лес и избил его, за что военного поместили в СИЗО по подозрению в угрозе убийством. Благодаря помощи высокопоставленного военного смог выйти из изолятора.

После публикации роликов Земцова разыскивали 11 часов. Позднее его обнаружили, при этом информация о попытке самоубийства не подтвердилась. После самовольного оставления части в отношении блогера возбудили дело о дискредитации ВС РФ, а самого его поместили в СИЗО. По данным источников, следователь по этому делу впоследствии был отстранен от службы.

Соавторы канала «Воевода вещает» сообщили, что Земцов намерен отправиться в зону проведения специальной военной операции.

Ранее блогера Ремесло арестовали по обвинению в распространении фейков о ВС РФ.