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Общество

Журналисты назвали сумму долга «маэстро» Понасенкова перед налоговой

Baza: долг блогера Понасенкова перед налоговой превысил 2,2 миллиона рублей
evgenii_ponasenkov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Евгений Понасенков (признан в РФ иностранным агентом) задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) свыше 2,2 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, после проверки ФНС «маэстро» начислили крупный долг. Поскольку задолженность до сих пор не погашена, с учетом начисленных пеней ее размер превысил 2 277 000 рублейю

Отмечается, что Понасенков продолжает публиковать контент, а также зарабатывать на продаже книг и записей своих лекций. При этом его компания «Первый научный», где он является учредителем, директором и главным бухгалтером, «еле-еле сводит концы с концами», пишет канал.

«Выручка компании в среднем выходит 300-900 тысяч рублей, которые стабильно перекрывают расходы», — указано в публикации.

В прошлом году издание Super.ru писало, что основным источником дохода Понасенкова являются частные выступления, которые представляют собой смесь стендапа, поэзии, песен и мини-лекций. Гонорары варьируются от €30 тысяч (более 2,8 млн рублей за выступление за рубежом и €22 тысячи (около 2 млн рублей) — в Москве. По данным СМИ, на данный момент Понасенков большую часть времени проводит в Европе, хотя периодически появляется в Москве.

Евгений Понасенков — российский шоумен, видеоблогер и публицист, который окончил исторический факультет МГУ. Он известен как автор скандальной книги «Первая научная история войны 1812 года», а также персонаж интернет-мемов благодаря прозвищу «маэстро».

Ранее в России потребовали проверить исторические труды Понасенкова.

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