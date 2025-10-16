На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«С трудом держится на плаву»: раскрыты источники заработка Евгения Понасенкова

Super.ru: российский бизнес Понасенкова с трудом держится на плаву из-за убытков
true
true
true
close
evgenii_ponasenkov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Основным источником дохода блогера и историка Евгения Понасенкова (признан в РФ иностранным агентом) являются частные выступления, которые представляют собой смесь стендапа, поэзии, песен и мини-лекций. Об этом сообщает издание Super.ru.

Гонорары варьируются от 30 тыс. евро (более 2,8 млн рублей, — «Газета.Ru») за выступление за рубежом и 22 тыс. евро (около 2 млн рублей) — в Москве. По данным СМИ, на данный момент Понасенков большую часть времени проводит в Европе, хотя периодически появляется в Москве. В России блогер проживает в квартире Хорошевского района столицы.

Среди других источников заработка Понасенкова: реклама в личном Telegram-канале, цена которой составляет 35 тыс. рублей за пост, донаты в размере от 2 до 9 тыс. рублей со стримов и продажа мерча. Также у блогера есть ООО «Первый научный», которое организует публичные выступления и образовательные мероприятия.

«Впрочем, бизнес с трудом держится на плаву: согласно Rusprofile, в 2024 году его убытки составили 744 тысячи рублей», — отмечает Super.ru.

Евгений Понасенков — российский шоумен, видеоблогер и публицист, который окончил исторический факультет МГУ. Он известен как автор скандальной книги «Первая научная история войны 1812 года», а также персонаж интернет-мемов благодаря прозвищу «Маэстро».

Ранее стало известно, что певец Киркоров владеет особняком за 1 млрд рублей в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами