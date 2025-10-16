«С трудом держится на плаву»: раскрыты источники заработка Евгения Понасенкова

Основным источником дохода блогера и историка Евгения Понасенкова (признан в РФ иностранным агентом) являются частные выступления, которые представляют собой смесь стендапа, поэзии, песен и мини-лекций. Об этом сообщает издание Super.ru.

Гонорары варьируются от 30 тыс. евро (более 2,8 млн рублей, — «Газета.Ru») за выступление за рубежом и 22 тыс. евро (около 2 млн рублей) — в Москве. По данным СМИ, на данный момент Понасенков большую часть времени проводит в Европе, хотя периодически появляется в Москве. В России блогер проживает в квартире Хорошевского района столицы.

Среди других источников заработка Понасенкова: реклама в личном Telegram-канале, цена которой составляет 35 тыс. рублей за пост, донаты в размере от 2 до 9 тыс. рублей со стримов и продажа мерча. Также у блогера есть ООО «Первый научный», которое организует публичные выступления и образовательные мероприятия.

«Впрочем, бизнес с трудом держится на плаву: согласно Rusprofile, в 2024 году его убытки составили 744 тысячи рублей», — отмечает Super.ru.

Евгений Понасенков — российский шоумен, видеоблогер и публицист, который окончил исторический факультет МГУ. Он известен как автор скандальной книги «Первая научная история войны 1812 года», а также персонаж интернет-мемов благодаря прозвищу «Маэстро».

Ранее стало известно, что певец Киркоров владеет особняком за 1 млрд рублей в Подмосковье.