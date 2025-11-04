На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Его оперное творчество кажется более безопасным»: в РФ требуют проверки трудов историка Понасенкова

Глава ФПБК Бородин требует проверить исторические труды блогера Понасенкова в РФ
evgenii_ponasenkov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился в Министерство юстиции РФ с требованием провести проверку исторических работ блогера и публициста Евгения Понасенкова (признан в РФ иностранным агентом), который позиционирует себя как историк. Об этом Бородин рассказал в своем Telegram-канале.

По словам главы ФПБК, академическая биография Понасенкова вызывает вопросы у профессионального сообщества: сначала блогер не смог защитить свою дипломную работу, но потом завершил учебу на историческом факультете МГУ.

«Профессиональное сообщество историков не воспринимает его труды всерьез и не считает его человеком, способным излагать свои мысли в книге — четко, профессионально и фактологически верно», — отметил он.

Бородин выразил особую обеспокоенность тем, что исторические труды Понасенкова, согласно данным Минюста, финансировались иностранными источниками.

«На этом фоне его оперное творчество кажется куда более безопасным занятием. Но и его, конечно, тоже стоит проверить!» — иронично отметил глава ФПБК в завершении.

Евгений Понасенков — российский шоумен, видеоблогер и публицист, который окончил исторический факультет МГУ. Он известен как автор скандальной книги «Первая научная история войны 1812 года», а также персонаж интернет-мемов благодаря прозвищу «Маэстро».

Ранее стало известно, что в России переобъявили в розыск автора «Мышления миллионера».

