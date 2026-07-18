Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго приблизилось к 900

Количество летальных исходов лихорадки Эбола в ходе нынешней вспышки этого вируса в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 874 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление властей страны.

Общее число зараженных, у которых диагноз уже подтвержден анализами, достигло 2181 человека. В больницах остаются 722 пациента, 412 уже выздоровели. Уровень летальности вируса составляет 39,6%.

Эпидемия охватила восточные провинции страны — Итури, где находится эпицентр вспышки, Северное и Южное Киву, Верхнее Уэле и Чопо. Наибольшее число зараженных по-прежнему регистрируют в Итури.

«Группы реагирования расширяют эпидемиологический надзор, раннюю диагностику, уход за пациентами и отслеживание контактов для сдерживания распространения заболевания», — говорится в заявлении конголезских властей.

Вспышка Эболы началась 15 мая в провинции Итури на границе с Угандой и Южным Суданом. Позже инфекция распространилась на другие регионы ДРК и соседнюю Уганду, где уже выписали последнего заразившегося пациента.

Ранее в Конго разъяренная толпа напала на больницу с зараженными Эболой пациентами.