Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Общество

Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго приблизилось к 900

«Интерфакс»: власти ДР Конго сообщили о 874 летальных исходах лихорадки Эбола
Gradel Muyisa Mumbere/Reuters

Количество летальных исходов лихорадки Эбола в ходе нынешней вспышки этого вируса в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 874 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление властей страны.

Общее число зараженных, у которых диагноз уже подтвержден анализами, достигло 2181 человека. В больницах остаются 722 пациента, 412 уже выздоровели. Уровень летальности вируса составляет 39,6%.

Эпидемия охватила восточные провинции страны — Итури, где находится эпицентр вспышки, Северное и Южное Киву, Верхнее Уэле и Чопо. Наибольшее число зараженных по-прежнему регистрируют в Итури.

«Группы реагирования расширяют эпидемиологический надзор, раннюю диагностику, уход за пациентами и отслеживание контактов для сдерживания распространения заболевания», — говорится в заявлении конголезских властей.

Вспышка Эболы началась 15 мая в провинции Итури на границе с Угандой и Южным Суданом. Позже инфекция распространилась на другие регионы ДРК и соседнюю Уганду, где уже выписали последнего заразившегося пациента.

Ранее в Конго разъяренная толпа напала на больницу с зараженными Эболой пациентами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где увидеть самые высокие водопады России? 10 мест от Крыма до Заполярья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!