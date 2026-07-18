Принудительная депортация из Евросоюза украинских мужчин, подлежащих мобилизации, началась с конца 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Как рассказали солдаты 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятые в плен в районе Рыжевки, в европейских странах с конца 2025 года идет принудительная депортация мужчин с Украины, подлежащих мобилизации.

По словам представителя силовых структур, в составе вооруженного формирования действуют целые взводы, укомплектованные теми, кого выгнали с Европы. Многие из них проживали в ЕС уже более десяти лет, сообщил собеседник агентства.

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