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Общество

ЕС начал принудительную депортацию подлежащих мобилизации украинцев

РИА Новости: украинцы рассказали о начале в ЕС принудительной депортации украинских мужчин
Global Look Press

Принудительная депортация из Евросоюза украинских мужчин, подлежащих мобилизации, началась с конца 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Как рассказали солдаты 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятые в плен в районе Рыжевки, в европейских странах с конца 2025 года идет принудительная депортация мужчин с Украины, подлежащих мобилизации.

По словам представителя силовых структур, в составе вооруженного формирования действуют целые взводы, укомплектованные теми, кого выгнали с Европы. Многие из них проживали в ЕС уже более десяти лет, сообщил собеседник агентства.

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