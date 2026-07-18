Обломки дрона упали на детский сад в Электростали

Воробьев: пожар возник в детсаду из-за падения обломков БПЛА в Электростали

В Электростали обломки перехваченного беспилотника упали на здание детского сада, вызвав пожар. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере «Макс».

По его данным, пожарные ликвидировали возгорание на площади в 100 кв. м. Никто не пострадал, на месте работают сотрудники аварийных служб, уточнил Воробьев.

Глава региона также рассказал, что в результате ночной атаки ВСУ на Электросталь пострадали 37 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 18 июля была совершена атака на Московскую область. Изначально Воробьев сообщал, что в результате падения обломков беспилотников на территории склада Wildberries в Электростали пострадали 24 человека.

Еще два человека получили ранения в результате падения обломков беспилотника в подмосковном Ногинске. Упавшие части сбитого дрона вызвали пожар на территории нефтебазы.

Ранее СК РФ возбудил уголовные дела в связи с терактами в Котовске и Электростали.