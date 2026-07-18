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Общество

Бригады медицины катастроф направлены в Тамбовскую область после ударов ВСУ

Бригады медицины катастроф приедут в Тамбовскую область после атаки на Котовск
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Бригады медицины катастроф направлены в Тамбовскую область для оказания помощи в лечении пострадавших при атаке украиснких беспилотников на Котовск. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Марина Македонская, передает РИА Новости.

По ее словам, соответствующую помощь предложил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Сейчас бригады формируются и в ближайшее время направятся в Тамбовскую область.

Македонская добавила, что после консультаций специалистов будет принято решение о необходимости транспортировки пострадавших в федеральные центры, либо они помогут изменить лечение.

В ночь на 18 июля и утром беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали ранены 24 человека. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 379 украинских БПЛА. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова сообщила, что обратилась к руководителям ООН Тюрку и Фрезье из-за атак ВСУ по РФ.

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