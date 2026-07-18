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Общество

Финляндия отменила ограничения на полеты

ТАСС: Хельсинки сняли ограничения на полеты над восточной частью Финского залива
Global Look Press

Хельсинки сняли ограничения на полеты над восточной частью Финского залива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза (ЕС).

Утром 18 июля в подконтрольном финским диспетчерам районе над восточной частью Финского залива временно ограничили полеты на высоте ниже 18 км. Ограничительные меры должны были действовать примерно до 9:00 мск.

До этого пресс-служба Росавиации заявила о введении временных ограничений в петербургском аэропорту Пулково. Воздушная гавань начала принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. В федеральном агентстве пояснили, что решение было принято в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, ночью и утром над регионом сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. До 9:57 мск на территории Ленобласти действовал режим беспилотной опасности.

Ранее в Минобороны раскрыли число сбитых за ночь украинских дронов.

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