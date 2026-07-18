Финляндия отменила ограничения на полеты

Хельсинки сняли ограничения на полеты над восточной частью Финского залива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза (ЕС).

Утром 18 июля в подконтрольном финским диспетчерам районе над восточной частью Финского залива временно ограничили полеты на высоте ниже 18 км. Ограничительные меры должны были действовать примерно до 9:00 мск.

До этого пресс-служба Росавиации заявила о введении временных ограничений в петербургском аэропорту Пулково. Воздушная гавань начала принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. В федеральном агентстве пояснили, что решение было принято в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, ночью и утром над регионом сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. До 9:57 мск на территории Ленобласти действовал режим беспилотной опасности.

Ранее в Минобороны раскрыли число сбитых за ночь украинских дронов.