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Общество

Финляндия ввела ограничения на полеты на фоне атаки украинских БПЛА на Ленобласть

ТАСС: Хельсинки ограничили полеты над восточной частью Финского залива
Victor Lisitsyn

Хельсинки ввели ограничения на полеты над восточной частью Финского залива. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Европейского союза.

«В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива временно ограничены полеты на высоте ниже 18 км», — рассказал источник агентства.

Он уточнил, что ограничительные меры должны были действовать примерно до 9:00 мск.

Рано утром 18 июля пресс-служба Росавиации заявила о введении временных ограничений в петербургском аэропорту Пулково. Воздушная гавань начала принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. В федеральном агентстве пояснили, что решение было принято в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что ночью и утром над регионом сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информация о пострадавших и разрушениях к текущему моменту не поступала. Сейчас на территории Ленобласти продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли число сбитых за ночь украинских дронов.

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