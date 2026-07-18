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Армия

В России за ночь сбили почти 380 украинских беспилотников

Минобороны РФ: силы ПВО ночью уничтожили 379 украинских дронов
РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили почти 380 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Несколько дронов ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей, а также в столичном регионе, Крыму и Краснодарском крае. Остальные цели были нейтрализованы в 17 областях — Тамбовской, Липецкой, Владимирской, Смоленской, Брянской, Ростовской, Волгоградской, Рязанской, Тульской, Орловской, Ленинградской, Белгородской, Калужской, Тверской, Псковской, Воронежской и Курской.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, над регионом перехватили около 30 беспилотников. Дежурные средства ПВО сбили летательные аппараты над Таганрогом, а также в Верхнедонском, Шолоховском, Азовском, Куйбышевском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Тем временем во Владимире после атаки ВСУ произошел пожар. Глава Владимирской области Александр Авдеев уточнил, что украинский дрон врезался в многоэтажный жилой дом. К текущему моменту огнеборцы ликвидировали открытое горение.

Ранее украинские беспилотники повредили дома и предприятие в Самарской области.

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