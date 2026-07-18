Юрист рассказал, можно ли приходить на работу с питомцами

Возможность нахождения домашних животных в офисе определяет исключительно сам работодатель, однако законодательством запрещено их присутствие в местах обработки пищевых продуктов и приготовления еды. Об этом рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Тем не менее, даже если для отрасли нет жестких санитарных запретов, работодатель вправе ввести внутренний запрет на нахождение питомцев на территории организации. Обычно такие правила указываются в нормативных актах компании, например, правилах внутреннего распорядка. Сотрудник обязан эти правила соблюдать.

Южалин отметил, что игнорирование этого требования будет расцениваться как дисциплинарное нарушение, за которым может последовать выговор или другое взыскание.

И напротив, если руководство компании лояльно относится к животным и намеренно не прописывало запрет во внутренних документах, то сотрудник не будет оштрафован. В этой ситуации решение остается за нанимателем — и если оно положительное, то можно спокойно приводить питомца в офис.

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