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Общество

В Гидрометцентре рассказали о тумане в нескольких регионах России

Гидрометцентр РФ: в регионах Дальнего Востока, Урала и Поволжья ожидается туман
Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

В регионах Дальнего Востока, Урала и Поволжья ожидается туман. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, интенсивные туманы в ближайшие дни возможны на Камчатке, Курильских островах, Сахалине, в Приморском крае, а также в Приволжском федеральном округе и в горах на юге Урала.

«После дождей, которые прошли в Приволжском федеральном округе, может быть туман и в горах на юге Урала», — уточнила специалист.

Макарова уточнила, что туман чаще всего появляется на территориях с лесами, растительностью, поймами рек, переувлажненной почвой. В гористой местности вероятность возникновения тумана определяется направлением ветра, а на побережье океана — степенью прогрева суши.

14 июля глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН говорил, что в июле на Урал, Западную Сибирь, Пермский край, Тюменскую область обрушатся сильные ливни. И, хотя в некоторых южных регионах ожидается снижение уровня осадков, засухи практически нигде не будет.

Ранее синоптик пообещала Москве теплую, но дождливую погоду.

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