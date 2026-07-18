В Гидрометцентре рассказали о тумане в нескольких регионах России

В регионах Дальнего Востока, Урала и Поволжья ожидается туман. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, интенсивные туманы в ближайшие дни возможны на Камчатке, Курильских островах, Сахалине, в Приморском крае, а также в Приволжском федеральном округе и в горах на юге Урала.

«После дождей, которые прошли в Приволжском федеральном округе, может быть туман и в горах на юге Урала», — уточнила специалист.

Макарова уточнила, что туман чаще всего появляется на территориях с лесами, растительностью, поймами рек, переувлажненной почвой. В гористой местности вероятность возникновения тумана определяется направлением ветра, а на побережье океана — степенью прогрева суши.

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