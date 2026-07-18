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Общество

В ВОЗ назвали эффективные способы профилактики рака

В ВОЗ назвали отказ от табака и алкоголя одним из способов профилактики рака
Denis Balibouse/Reuters

Отказ от алкоголя и табака является одним из наиболее эффективных способов профилактики рака. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, наиболее действенным остается комплексный подход, который включает защиту от инфекций, вызывающих рак, с помощью вакцинации против ВПЧ и гепатита В, а также раннюю диагностику.

В ВОЗ напомнили, что снижение воздействия канцерогенов из окружающей и профессиональной сред играет важную роль в профилактике заболевания.

До этого Федеральное медико-биологическое агентство завершило доклинические исследования онковакцины против глиобластомы. По словам руководителя ведомства, это самая злокачественная опухоль головного мозга.

3 июня научный руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что второй пациент для введения онковакцины «Неоонковак» уже отобран. Его выбрали по тому же самому принципу, что и первого: много мутаций в опухоли — а это значит, что препарат должен отлично сработать на ней.

Ранее первому пациенту с меланомой ввели вакцину «Неоонковак» для борьбы с метастазами.

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