В ВОЗ назвали эффективные способы профилактики рака

Отказ от алкоголя и табака является одним из наиболее эффективных способов профилактики рака. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, наиболее действенным остается комплексный подход, который включает защиту от инфекций, вызывающих рак, с помощью вакцинации против ВПЧ и гепатита В, а также раннюю диагностику.
В ВОЗ напомнили, что снижение воздействия канцерогенов из окружающей и профессиональной сред играет важную роль в профилактике заболевания.
До этого Федеральное медико-биологическое агентство завершило доклинические исследования онковакцины против глиобластомы. По словам руководителя ведомства, это самая злокачественная опухоль головного мозга.
3 июня научный руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что второй пациент для введения онковакцины «Неоонковак» уже отобран. Его выбрали по тому же самому принципу, что и первого: много мутаций в опухоли — а это значит, что препарат должен отлично сработать на ней.
Ранее первому пациенту с меланомой ввели вакцину «Неоонковак» для борьбы с метастазами.