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Общество

ФМБА завершило доклинические исследования онковакцины от рака мозга

ФМБА завершило доклинические исследования онковакцины против глиобластомы
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Федеральное медико-биологическое агентство завершило доклинические исследования онковакцины против глиобластомы. Об этом сообщила в интервью RT руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

«В настоящее время мы уже закончили доклинические исследования по онковакцине против глиобластомы. Это самая злокачественная опухоль головного мозга. И в ближайшее время мы подаем документы на разрешение на клиническое применение при глиобластоме», — уточнила она.

Также, по словам Скворцовой, ФМБА в 2026 году подаст заявление на клиническое применение онковакцины от меланомы кожи, в 2027 году — от увеальной меланомы.

3 июня научный руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что второй пациент для введения онковакцины «Неоонковак» уже отобран. Его выбрали по тому же самому принципу, что и первого: много мутаций в опухоли — а это значит, что препарат должен отлично сработать на ней.

Ранее первому пациенту с меланомой ввели вакцину «Неоонковак» для борьбы с метастазами.

 
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