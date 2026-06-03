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Наука

Академик Гинцбург рассказал, как выбрали второго пациента для испытания онковакцины «Неоонковак»

Академик Гинцбург: второй пациент для «Неоонковак» отобран по мутациям в опухоли
Carl Recine/Reuters

Второй пациент для введения онковакцины «Неоонковак» уже отобран. Его выбрали по тому же самому принципу, что и первого: много мутаций в опухоли — а это значит, что препарат должен отлично сработать на ней. Об этом «Газете.Ru» в преддверии ПМЭФ рассказал научный руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Как у первого, так и у второго пациентов мутационная нагрузка: 30 мутаций на миллион нуклеотидов. Вообще считается, что если этих мутаций хотя бы 10, то это значит, что опухоль содержит много мутаций, поэтому к ней легче подбирать мРНК-вакцину. Кроме того, и у первого, и у второго пациентов опухоли с горячим микроокружением (клетки-киллеры имеют возможность проникать в новообразование). Эти характеристики опухолей дают надежду на очень продуктивную работу нашей персонализированной онковакцины», — рассказал ученый.

Первому пациенту, по словам Гинцбурга, уже было было осуществлено четвертое введение вакцины 27 мая, в 9.00 утра.

«Днем ранее ввели ингибитор контрольных точек (новый иммунотерапевтический препарат). Мы сильно уменьшили дозу вакцины, потому что она бешено экспрессирует антигены, действует прямо сильно. Сейчас пациент снова уехал домой. У него в мобильном телефоне установлены программы, по которым, соответственно, академик Каприн (директор Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена) и лечащий врач могут в онлайн-режиме отслеживать основные параметры его самочувствия», — заключил академик.

Ранее первому пациенту с меланомой ввели вакцину «Неоонковак» для борьбы с метастазами.

 
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