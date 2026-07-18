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Общество

В ООН заявили, что террористы нашли новый канал вербовки молодежи

И. о. замгенсека ООН Зуев: террористы начали вербовать через электронные игры
Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев рассказал в интервью ТАСС, что террористы начали вербовать молодежь через электронные игры.

По его словам, террористы сместили фокус внимания с отдельных групп людей, которые ранее совершали взрывы заминированных автомобилей или нападения на здания, в киберпространство.

«Мы создали очень эффективные программы для Юго-Восточной Азии, направленные на предотвращение радикализации молодежи, поскольку террористы часто используют для этого электронные игры», — поделился Зуев.

16 июля 17-летний житель Белово переводил деньги запрещенной организации через мессенджер и попал в воспитательную колонию на четыре года.

До этого жителя Надыма задержали по подозрению в финансировании терроризма. Мужчина полностью разделял взгляды радикалов и отправлял им деньги, которые шли на организацию преступлений внутри страны. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Мурманской области осудили мужчину, разработавшего схему финансирования украинских войск.

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