В ЯНАО задержали подозреваемого в финансировании террористического сообщества

Силовики задержали жителя города Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), подозреваемого в финансировании террористического сообщества. Об этом сообщил Telegram-канал «УРАЛИТИ».

В материале уточняется, что мужчину поймали сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Тюменской области.

«По версии следствия, мужчина полностью разделял взгляды радикалов и отправлял им деньги, которые шли на организацию преступлений внутри страны», — говорится в тексте.

В отношении жителя ЯНАО было возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

25 мая прокуратура Ставропольского края заявила, что суд признал 34-летнего россиянина виновным в финансировании терроризма и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Ожидается, что первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Более того, свобода мужчины после его выхода из колонии будет ограничена еще на полгода.

Согласно материалам дела, в январе 2021 года осужденный перевел 5300 рублей участнику террористической организации, с которым был знаком ранее. Деньги предназначались для организации преступлений.

Ранее в Мурманской области осудили мужчину, разработавшего схему финансирования украинских войск.