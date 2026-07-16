Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Кузбассе подросток ставил платные реакции на посты и получил 4 года колонии

В Кузбассе подросток получил 4 года колонии за финансирование терроризма
Aoy_Charin/Shutterstock/FOTODOM

17-летний житель Белово переводил деньги запрещенной организации через мессенджер и попал в воспитательную колонию на четыре года. Об этом сообщает СУ СК РФ Кемеровской области.

По данным следствия, в течение двух месяцев молодой человек переводил деньги на счета запрещенной в России организации через свой аккаунт в мессенджере. Он использовал функцию платных реакций под постами канала.

Противоправную деятельность подростка выявили сотрудники регионального УФСБ. В отношении юноши было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, четыре года он проведет в воспитательной колонии.

До этого жителя Надыма задержали по подозрению в финансировании терроризма. Мужчина полностью разделял взгляды радикалов и отправлял им деньги, которые шли на организацию преступлений внутри страны. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала жителя Воронежа за 17 денежных переводов террористам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 16 июля. Срыв санкций ЕС против России, ускоренная проверка счетчиков и опасная для дачников инфекция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!