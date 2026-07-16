В Кузбассе подросток ставил платные реакции на посты и получил 4 года колонии

В Кузбассе подросток получил 4 года колонии за финансирование терроризма

17-летний житель Белово переводил деньги запрещенной организации через мессенджер и попал в воспитательную колонию на четыре года. Об этом сообщает СУ СК РФ Кемеровской области.

По данным следствия, в течение двух месяцев молодой человек переводил деньги на счета запрещенной в России организации через свой аккаунт в мессенджере. Он использовал функцию платных реакций под постами канала.

Противоправную деятельность подростка выявили сотрудники регионального УФСБ. В отношении юноши было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, четыре года он проведет в воспитательной колонии.

До этого жителя Надыма задержали по подозрению в финансировании терроризма. Мужчина полностью разделял взгляды радикалов и отправлял им деньги, которые шли на организацию преступлений внутри страны. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала жителя Воронежа за 17 денежных переводов террористам.