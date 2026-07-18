В Госдуме предложили вернуть гарантию на жилье в новостройках

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия» предложил восстановить пятилетний гарантийный срок для объектов долевого строительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект, направленный на рассмотрение в правительство РФ.

Согласно инициативе, предлагается внести изменения в закон об участии в долевом строительстве и вернуть гарантийный срок на квартиры в новостройках с нынешних трех лет до пяти.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение гарантийного срока на технологическое и инженерное оборудование до пяти лет. Таким образом, предлагается установить единый срок гарантии как для самого объекта долевого строительства, так и для его инженерных систем.

В пояснительной записке отмечается, что ранее гарантийный срок составлял пять лет, однако впоследствии был сокращен до трех.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что в России разрабатывают законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной. По его словам, в первую очередь этой услугой смогут воспользоваться многодетные семьи и граждане с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку и не попадают под социальный наем.

Ранее в России рекордно сократился средний срок ипотечных кредитов.