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Общество

В Госдуме предложили вернуть гарантию на жилье в новостройках

Депутат Госдумы Гусев предложил вернуть пятилетнюю гарантию на новостройки
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия» предложил восстановить пятилетний гарантийный срок для объектов долевого строительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект, направленный на рассмотрение в правительство РФ.

Согласно инициативе, предлагается внести изменения в закон об участии в долевом строительстве и вернуть гарантийный срок на квартиры в новостройках с нынешних трех лет до пяти.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение гарантийного срока на технологическое и инженерное оборудование до пяти лет. Таким образом, предлагается установить единый срок гарантии как для самого объекта долевого строительства, так и для его инженерных систем.

В пояснительной записке отмечается, что ранее гарантийный срок составлял пять лет, однако впоследствии был сокращен до трех.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что в России разрабатывают законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной. По его словам, в первую очередь этой услугой смогут воспользоваться многодетные семьи и граждане с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку и не попадают под социальный наем.

Ранее в России рекордно сократился средний срок ипотечных кредитов.

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