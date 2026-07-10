В России рекордно сократился средний срок ипотечных кредитов

Средний срок ипотечных кредитов в России сократился до 23,5 года, что является минимальным показателем с 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

По данным издания, в начале года этот показатель составлял 28,5 года. Причиной снижения стало изменение структуры рынка после введения с 1 февраля правила «один льготный кредит одной семье». Доля рыночных кредитов достигла 45%, что стало максимумом за последние два года, тогда как выдачи по льготным программам пошли на спад.

«Спрос на льготные программы снизился после изменения условий семейной ипотеки», — отметил директор по аналитике «Инго Банка» Василий Кутьин.

Он пояснил, что многие заемщики оформили кредиты до введения новых правил, поэтому после 1 февраля активность временно снизилась.

Эксперт «Сравни» Лиана Кадырова отметила, что главное преимущество короткого срока кредита — экономия на процентах. Те, кто может позволить себе высокий платеж, все чаще выбирают сокращение срока. Однако это увеличивает ежемесячную нагрузку на бюджет. При снижении доходов обслуживать такой кредит становится сложнее. Кутьин также предупредил, что при коротком сроке банк может одобрить меньшую сумму или потребовать увеличенный первоначальный взнос.

Многие эксперты рекомендуют альтернативный подход — оформлять ипотеку на длительный срок, чтобы платеж был комфортным, а затем гасить кредит досрочно. Такой способ оставляет пространство для маневра в случае финансовых трудностей.

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