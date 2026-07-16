Уснул за рулем: Mazda с людьми разорвало в жестком ДТП с фурой, и это попало на видео

Mash: в Приангарье водитель уснул за рулем и вылетел под фуру

В Приангарье водитель уснул за рулем и вылетел под большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Авария произошла на трассе «Сибирь» в Куйтунском районе. Предварительно, 45-летний устьилимец на Mazda выехал на встречку и столкнулся с большегрузом Scania. Позже он рассказал, что в какой-то момент просто задремал», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка выезжает на встречную полосу, врезается в грузовик, от удара Mazda отлетает в сторону, при этом автомобильные детали разлетаются по проезжей части. По данным канала, водитель, 47-летняя пассажирка и двое детей получили травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого в Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге.

Ранее появились кадры с места фатального ДТП, в котором разорвало Lada с людьми.