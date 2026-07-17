В Тюмени женщина избила девушку за разговор по видеосвязи в магазине

В Тюмени женщина напала на девушку, решив, что та снимает ее исподтишка

В одном из тюменских супермаркетов произошел конфликт между покупательницами, закончившийся избиением. Запись потасовки опубликовал Telegram-канал «Темы Тюмени».

По словам пострадавшей, она разговаривала по видеосвязи и проходила мимо женщины с ребенком. Та посчитала, что ее снимают на камеру, и начала выяснять отношения.

Сначала ссора была словесной, затем женщина с ребенком набросилась на оппонентку с кулаками, нанося удары по голове и используя сумку. Пострадавшая пыталась дать отпор, но силы оказались неравны.

Как сообщается, девушка получила травмы и намерена обратиться в полицию.

До этого тюменки устроили драку из-за места в очереди на АЗС. По словам одной из участниц конфликта, драка случилась после того, как автомобилистка с подругой попытались заправить машину без очереди. Нападавшая толкала ее и пыталась выбить у нее из рук телефон, на который велась съемка. В итоге на место вызвали полицию.

Ранее в Калининграде пенсионерка напала на девушку, не уступившую ей место в автобусе.