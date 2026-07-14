«Я была в ужасе»: пенсионерка напала на девушку, не уступившую ей место в автобусе

Калининградка стала жертвой нападения во время поездки в городском автобусе. Как рассказала «Клопс» сама пострадавшая , на нее с криками набросилась пожилая женщина, которая затем расцарапала лицо и ударила ее клюкой.

В понедельник, 13 июля, Ирина ехала на 11-м автобусе, сидя у окна и слушая музыку. В какой-то момент она достала наушник из уха и услышала, как незнакомая женщина называет ее «тварью» и «мразью». Выяснилось, что она не расслышала просьбу уступить место, и это не понравилось пенсионерке.

«Если бы меня вежливо попросили, я бы встала, но тут уже какой-то кошмар начал происходить. <...> Она попыталась укусить меня за запястье. Я была в ужасе. Ей лет 80 на вид, седая, интеллигентного вида. И такой напор!» — удивляется Ирина.

Женщина продолжала бить ее клюкой и царапать лицо и руки, пока нападавшую не оттащил молодой человек, решивший заступиться за жертву. Тем же вечером она сняла побои и написала заявление в полицию.

Ранее женщина расправилась с незнакомкой из-за того, что та наступила ей на ногу в общественном транспорте.