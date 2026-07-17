Мужчина надругался над девушкой на территории детского сада и ограбил ее

В Москве мужчина изнасиловал девушку и был уличен в этом 23 года спустя

Столичные следователи раскрыли преступление 23-летней давности. Как сообщает ГСУ СК России по Москве, уроженец Московской области, отбывающий наказание за серию квартирных краж, признался в нападении на девушку, совершенном 14 июля 2003 года.

По данным следствия, в вечернее время фигурант напал на незнакомку на территории детского сада в поселке Института Полиомиелита. Угрожая расправой, он изнасиловал жертву и похитил у нее 300 рублей.

Сразу после инцидента преступника найти не удалось. Однако следователи и сотрудники полиции продолжили работу по делу, заново проанализировав материалы, допросив свидетелей и назначив ряд экспертиз. В итоге причастность мужчины удалось доказать, и он написал явку с повинной.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и грабеже. Следователи продолжают проверять, не совершил ли фигурант других преступлений.

До этого в Балтийске таксист заманил школьницу в машину и изнасиловал. Мужчина усадил ее в автомобиль, отвез в пустынное место, заблокировал двери и надругался. В ходе расследования выяснилось, что ребенок подвергался сексуальному насилию как минимум дважды. Суд назначил насильнику 14 лет колонии строгого режима.

Ранее полицейский изнасиловал двух секс-работниц во время расследования.