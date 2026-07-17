Осужденный за поджог подросток в СИЗО взялся за учебу и сдал ЕГЭ на 300 баллов

Глава ОНК: просидевший в СИЗО два года подросток набрал более 300 баллов на ЕГЭ

Сидящий в СИЗО за поджог релейного шкафа подросток сдал ЕГЭ по четырем предметам более чем на 300 баллов. За время заключения он увлекся историей России и сдал ее на 91 балл, рассказал РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Илья Высотский.

Молодому человеку 17 лет, в прошлом году его осудили за преступление, которое он совершил по указке кураторов в соцсети, рассчитывая заработать денег на подарки девушке. На суде подросток пояснил, что не знал об уголовной ответственности за поджог и надеялся отделаться административным наказанием.

Сейчас он ждет рассмотрения апелляции на приговор. По словам Высотского, два года в СИЗО осужденный учился по школьной программе, увлекся отечественной историей и решил сдавать ЕГЭ по этому предмету, набрав 91 балл.

«Математику молодой человек сдал на 78 баллов, обществознание – на 72 балла и русский язык – на 63 балла», — поделился глава ОНК.

Он отметил, что в свободное время молодой человек много читает и в последнее время заинтересовался православной литературой.

По словам Высотского, юноша прочел книгу «Моя жизнь со старцем Иосифом», написанную Филофейским старцем Ефремом, и «Несвятых святых» архимандрита Тихона (Шевкунова).

Ранее МВД России заявило о росте подростковой преступности в стране.