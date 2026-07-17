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Общество

В Дагестанских Огнях прокомментировали слух о задержании главы города

ТАСС: мэрия Дагестанских Огней опровергла обыски и задержание главы города
dag-ogni.ru

Администрация Дагестанских Огней опровергла появившуюся в социальных сетях и Telegam-каналах информацию о задержании главы города после обысков в мэрии. Об этом сообщает ТАСС.

Сведения об «оперативно-розыскных мероприятиях в здании администрации» Дагестанских Огней опубликовал Telegam-канала «Спросите у Расула». В посте говорилось, что обыск проводится представителями военной контрразведки, приехавшими в город из Ростова-на-Дону.

«Предварительно, интерес к главе города Замиру Гаджимурадову связан с проверкой обстоятельств, касающихся периода его службы в зоне проведения СВО», — писал автор канала.

При этом он подчеркивал, что не располагает официальным подтверждением опубликованных данных.

«В социальных сетях распространилась информация о якобы задержании главы города Дагестанские Огни Замира Гаджимурадова. Данные сообщения не соответствуют действительности», — заявили в мэрии.

Городская администрация уточнила, что Гаджимурадов находится на месте, работает в обычном режиме и, в частности, провел совещание по санитарному состоянию территории Дагестанских Огней и показателям собираемости налогов.

На сайте администрации города указано, что с 2005 по 2017 годы Гаджимурадов служил в ВС РФ по контракту, в 2022 году отправился добровольцем в зону СВО, в июне 2024 года был уволен из рядов Вооруженных сил, в июле стал советником главы Дагестана, а в ноябре был избран главой Дагестанских Огней. Он является участником кадровой программы развития для участников и ветеранов СВО «Время героев».

Ранее силовики пришли с обысками в минприроды Дагестана.

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