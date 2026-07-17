Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Мужчина откусил нос жене на глазах у двоих маленьких детей

Житель Турции напал на жену и откусил ей нос во время ссоры
Shutterstock/Savvapanf Photo

В турецком городе Тургутлу 29-летний мужчина откусил нос своей 28-летней жене во время семейной ссоры, сообщает газета Habertürk .

По данным местных СМИ, бытовой конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой Гёкхан Г. укусил супругу за нос и оторвал его. Соседи, услышав крики, вызвали экстренные службы.

Прибывшие полиция, медики и пожарные обнаружили, что дверь в квартиру заперта. Спасателям пришлось эвакуировать пострадавшую через балкон с помощью пожарной лестницы, предварительно установив внизу надувную подушку безопасности.

Женщину доставили в городскую больницу, а затем перевели в университетскую клинику Манисы для пластической операции. Двое детей, находившихся дома во время инцидента, не пострадали.

Подозреваемый был задержан и арестован судом. Расследование инцидента продолжается.

Ранее петербуржец не смог смириться с разводом и семь раз ударил ножом бывшую жену.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 17 июля. Санкции за «удары по Киеву», компенсация аренды молодым семьям и просьба разблокировать Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!