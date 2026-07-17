Мужчина откусил нос жене на глазах у двоих маленьких детей

В турецком городе Тургутлу 29-летний мужчина откусил нос своей 28-летней жене во время семейной ссоры, сообщает газета Habertürk .
По данным местных СМИ, бытовой конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой Гёкхан Г. укусил супругу за нос и оторвал его. Соседи, услышав крики, вызвали экстренные службы.
Прибывшие полиция, медики и пожарные обнаружили, что дверь в квартиру заперта. Спасателям пришлось эвакуировать пострадавшую через балкон с помощью пожарной лестницы, предварительно установив внизу надувную подушку безопасности.
Женщину доставили в городскую больницу, а затем перевели в университетскую клинику Манисы для пластической операции. Двое детей, находившихся дома во время инцидента, не пострадали.
Подозреваемый был задержан и арестован судом. Расследование инцидента продолжается.
Ранее петербуржец не смог смириться с разводом и семь раз ударил ножом бывшую жену.