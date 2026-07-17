В нескольких муниципалитетах Свердловской области ввели режим ЧС

Режимы чрезвычайной ситуации ввели в девяти муниципалитетах Свердловской области из-за паводка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует в Кушвинском муниципальном округе, Нижнесергинском муниципальном районе, муниципальном образовании Горноуральском, Первоуральске, муниципальном округе Староуткинск, Ирбитском муниципальном округе, Камышловском муниципальном районе, Талицком муниципальном округе и городе Ирбит.

11 июля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Свердловской области из-за непогоды без электроснабжения остались 3884 жилых дома, в которых проживают более 10 тысяч человек. По информации МЧС, из-за обрушившейся на регион стихии электроснабжение было нарушено в Каменске-Уральском, Реже, Заречном, Сысерти и Рефтинском.

12 июля режим ЧС ввели в Ирбитском районе Свердловской области из-за паводка. По информации департамента информационной политики Свердловской области, в самом Ирбите были подтоплены 156 приусадебных участков, дороги на 18 участках и пяти перекрестках.

Ранее в Дагестане объявили эвакуацию жителей из-за прорыва дамбы.