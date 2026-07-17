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Общество

Силовикам предложили перестать увольнять сотрудников задним числом после пьяных ДТП

Депутат Старшинов: нужно перестать увольнять силовиков задним числом после нарушения закона
Pavel Golovkin/AP

Случаи, когда силовые ведомства увольняют сотрудников задним числом после нарушения законов, распространены, однако зачем органы это делают — непонятно. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов.

«Такие случаи распространены, скажем прямо. Может быть, не массово, но нет-нет, приходится слышать, когда у того или иного сотрудника, причем, кстати говоря, это не обязательно касается силового блока, но и других государственных организаций, какие-то неприятности случаются, пытаются их как-то там задним числом [уволить], чтоб не бросал тень. Откровенно говоря, я вообще не понимаю, зачем это делать, что они там, какую-то статистику, что ли, пытаются поправить? Вроде всем все понятно, как это было на самом деле. Повторюсь, это так, мое субъективное мнение», — сказал он.

Парламентарий считает, что правоохранительные ведомства должны перестать скрывать преступления своих сотрудников, поскольку любой человек может попасть в такую ситуацию.

«Для этого не надо законодательство менять. Для этого просто руководители тех организаций, которые сейчас так поступают, просто должны сказать своим подчиненным: «Товарищи, вы не пытайтесь делать хорошую мину при плохой игре». Ну, уже раз случилось, так случилось. Бывает, люди попадают в дорожно-транспортные происшествия — сотрудники Росгвардии, и не сотрудники. Это бывает, это жизнь. И зачем тут пытаться куда-то факты эти скрывать, хотя факты никто не скрывает, просто пытаться как-то там увольнять. Для меня это непонятно, в общем, вопрос-то не в законе, а в правоприменении. Просто дать команду кадровым службам прекратить это — и проблеме конец», — подчеркнул он.

17 июля Telegram-канал Amber Mash сообщил, что в Калининградской области 42-летний росгвардеец сел за руль без прав и въехал в машину скорой — пострадали врачи и мама с ребенком. Известно, что силовика лишили удостоверения два года назад за то, что он ездил пьяным. Тем не менее, две недели назад мужчина снова сел нетрезвым за руль и спровоцировал ДТП с пострадавшими.

Прокурор потребовал возбудить уголовное дело, полиция выдала росгвардейцу семь административных протоколов. По информации канала, вскоре стало известно, что силовика внезапно уволили, причем за два дня до аварии, а внедорожник у него изъяли.

Ранее на видео попало, как пьяная водительница устроила истерику гаишнику после ДТП.

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