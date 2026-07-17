Американка ударила друга ножницами, потому что он запретил ей пить пиво в такси, пишет New York Post.

В Майами 32-летняя Линн Мари Замора арестована за нападение на своего знакомого в такси. Пара ехала в гости к другу, когда женщина захотела выпить пива во время поездки. Однако ее спутник возразил, напомнив, что по правилам Uber открытый алкоголь запрещен. Замора, по словам свидетелей, рассердилась, выхватила из сумочки ножницы и ударила ими приятеля.

Водитель немедленно остановил машину и выскочил наружу, вслед за ним покинул авто и пострадавший. Тот вызвал полицию. Мужчина был госпитализирован с ранениями, не представляющими угрозы для жизни. Замору задержали на месте. Ей предъявлено обвинение в нападении с отягчающими обстоятельствами.

В суде выяснилось, что женщина уже была на испытательном сроке, а также имела несколько судимостей за аналогичные преступления.

Ранее пенсионерка укусила полицейского, попытавшегося отобрать у нее пиво.