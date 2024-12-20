Пенсионерка укусила полицейского, попытавшегося отобрать у нее пиво

В Сингапуре 77-летняя женщина укусила полицейского, попытавшегося забрать у нее пиво

В Сингапуре 77-летняя женщина укусила полицейского, пытавшегося остановить ее от распития алкоголя в общественном месте, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, 77-летняя Ко Чу Синг вместе с друзьями распивала спиртные напитки в кафе, хотя в соответствии с местными законами употребление алкоголя в общественных местах запрещено с 22:30 до 7:00.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили Ко и ее двух друзей, которые распивали пиво за столиком. Офицеры попросили компанию прекратить употребление алкоголя, однако Синг начала задавать вопросы о причинах запрета и попыталась сделать еще один глоток из своей кружки.

Когда один из полицейских попытался забрать у пенсионерки стакан, та укусила его за правое предплечье, причинив ему боль. После этого Ко была арестована, а пострадавший патрульный был направлен в больницу, где у него обнаружили «незаживающую рану» на предплечье.

В результате инцидента Ко Чу Синг признала себя виновной в умышленном причинении вреда здоровью сотрудника полиции и была приговорена к 10-недельному тюремному сроку.

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