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В Москве таксист-мигрант отказался везти ветерана СВО без руки и ноги

В Москве таксист-мигрант отказался везти ветерана СВО без ноги и его жену
Telegram-канал Многонационал

В Москве таксист-мигрант отказал семейной паре в поездке, когда увидел, что мужчина является ветераном СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Многонационал».

«Утро. Супруги выходят к подъезду, ждут десять минут. <...> Когда водитель понимает, что перед ним ветеран без руки и ноги, — бьет по газам, резко разворачивается и уезжает. В приложение приходит сухое уведомление: «Заказ отменен»», — говорится в публикации.

По словам пострадавших, они не в первый раз сталкиваются с дискриминацией подобного рода.

До этого в Астраханской области водитель такси с молотком напал на пассажира. Мужчина вызвал такси, чтобы добраться домой с работы. Однако прибывший водитель отказался его везти, заявив, что пассажир может испачкать салон своей одеждой. Между ними произошел конфликт. В ходе ссоры таксист достал из салона молоток и нанес им несколько ударов по голове мужчины,

Ранее сообщалось, что в Башкирии пассажир с водителем избили друг друга и попали на камеру.

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