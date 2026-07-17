«Без таблеток и диет»: гастроэнтеролог назвала простые привычки для здоровья желудка

Большинство проблем с пищеварением возникают не из-за генетики или редких болезней, а из-за повседневных привычек, рассказала «Газете.Ru» Ольга Чистик, гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья.

Первая привычка — стакан теплой воды утром натощак. 200–300 мл за 20 минут до завтрака запускают перистальтику и помогают желчному пузырю избавиться от застоявшейся за ночь желчи. Холодная вода вызывает спазм и работает хуже. Лимон и мед не нужны.

Вторая — есть в одно и то же время. Желудок и поджелудочная вырабатывают ферменты по часам. Хаотичное питание заставляет их работать вхолостую, раздражая слизистую. Регулярные приемы пищи каждые 4–5 часов — профилактика гастрита и рефлюкса.

Третья — медленно жевать. Не менее 20–30 движений на кусок. Слюна содержит амилазу, которая начинает расщеплять углеводы во рту. Глотание крупными кусками дает двойную нагрузку на желудок. У пациентов с изжогой и вздутием еда занимает меньше 10 минут.

Четвертое — не есть за 3 часа до сна. В горизонтальном положении нижний пищеводный сфинктер расслабляется, кислота забрасывается в пищевод — главный механизм ночной изжоги. Легкий ужин до 19–20 часов снимает большинство проблем.

Пятое — клетчатка не менее 400 г в день из овощей и фруктов. Она служит пищей для полезных бактерий, которые производят жирные кислоты, питающие стенки кишечника. При дефиците клетчатки слизистая истончается, повышается риск воспалений и рака. Увеличивать клетчатку нужно постепенно, иначе — вздутие и спазмы.

Шестое — двигаться каждый день. 30 минут ходьбы, велосипеда или плавания ускоряют моторику кишечника. У людей с сидячей работой запоры в 3 раза чаще, риск камней в желчном пузыре повышен на 30%.

Седьмое — сон не меньше 7 часов. Во время сна обновляется слизистая ЖКТ и восстанавливается микрофлора. Хронический недосып повышает кортизол, который раздражает слизистую желудка и провоцирует язву. У 70% пациентов с гастритом плохой сон в анамнезе.

Стресс — отдельная тема. Желудок и кишечник — самые эмоциональные органы. Тревога дает спазмы и боли без органической причины. Прогулки, дыхательные практики, дневник мыслей помогают не хуже диеты.

«Если внедрить хотя бы пять из семи привычек и соблюдать их 2–3 месяца, состояние ЖКТ меняется заметно. И это без таблеток и БАДов», — резюмирует Чистик.

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