Врач объяснила, сколько можно съесть черешни без вреда для кишечника

Врач Заболоцкая: безопасной считается порция около 200–300 г черешни в день

Черешня считается одной из самых полезных летних ягод, однако при чрезмерном употреблении она может вызвать вздутие живота, урчание, спазмы и даже диарею. О том, сколько можно съесть за раз черешни без вреда для здоровья, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Юлия Заболоцкая.

Черешня богата природными сахарами, включая фруктозу и сорбитол. У некоторых людей они усваиваются не полностью и начинают активно ферментироваться кишечной микрофлорой. В результате усиливается газообразование, появляются чувство распирания и дискомфорт.

«Дополнительную роль играет клетчатка, которая стимулирует работу кишечника. В умеренном количестве это полезно, но, если съесть сразу большую миску ягод, эффект может оказаться противоположным ожидаемому», — объяснила она.

Для большинства здоровых взрослых безопасной считается порция около 200–300 г черешни в день. Это примерно один-два стакана ягод. Если же за один раз съесть полкилограмма или даже килограмм черешни, вероятность неприятных симптомов значительно возрастает, особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника, чувствительным пищеварением или непереносимостью фруктозы», — предупредила врач.

Отдельно специалист обратила внимание на детей. Их пищеварительная система более чувствительна, поэтому порции должны быть значительно меньше и соответствовать возрасту ребенка. Знакомить малышей с черешней лучше постепенно, наблюдая за реакцией организма.

«Черешню не стоит употреблять натощак в больших объемах или заменять ею полноценный прием пищи. Гораздо лучше есть ее после основного приема пищи или в качестве небольшого перекуса. Кроме того, ягоды обязательно нужно тщательно мыть, поскольку на их поверхности могут сохраняться микроорганизмы и остатки загрязнений, способные стать причиной кишечных расстройств», — рассказала гастроэнтеролог.

Она также прокомментировала распространенный миф о том, что черешню нельзя запивать водой.

«Для здорового человека сочетание ягод с водой не представляет опасности. Неприятные ощущения чаще возникают именно из-за переедания, а не из-за того, что человек выпил стакан воды после ягод», — подчеркнула врач.

«Если после употребления даже небольшой порции черешни регулярно появляются выраженные боли в животе, сильное вздутие или диарея, это может говорить не о «тяжелой» ягоде, а о существующих особенностях пищеварения. В такой ситуации стоит обсудить проблему с врачом, а не полностью исключать полезный сезонный продукт из рациона», — посоветовала она.

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