UPI: в США олень ворвался в антикварный магазин и разгромил его

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В США олень разгромил антикварный магазин, пишет UPI.

В городе Дотан, штат Алабама, антикварный магазин Blue Daisy Antique пострадал от необычного визитера — олень протаранил витрину и ворвался внутрь.

Хозяйка магазина Мэри Кей Флойд рассказала, что животное разгромило один из прилавков с антикварными товарами. Ущерб был нанесен как витрине, так и товарам, однако никто из людей не пострадал. Сотрудники смогли открыть дверь, через которую олень скрылся.

Несмотря на происшествие, магазин продолжил работу, но посетителей направляли в обход главного входа. Инцидент вызвал улыбки у местных жителей, хотя владельцам пришлось устранять последствия неожиданного нападения.

Ранее сообщалось, что полиция во Франции предупредила водителей остерегаться пьяных оленей. По данным специалистов, животные могут опьянеть после поедания почек, ферментированных фруктов или гниющих растений