Полиция во Франции предупредила водителей остерегаться пьяных оленей

Французские полицейские предупредили водителей остерегаться пьяных оленей, пишет UPI.

Полиция департамента Сона и Луара обратилась к водителям с предупреждением о том, что на дорогах увеличился риск столкновения с нетрезвыми дикими животными.

В социальных сетях офицеры опубликовали видео, на котором олень хаотично бегает по кругу, находясь под воздействием опьяняющих веществ.

«Не все участники дорожного движения трезвы», — говорится в сообщении.

По данным полиции, олени и другие звери могут опьянеть после поедания почек, ферментированных фруктов или гниющих растений. Это приводит к «совершенно непредсказуемому поведению» — резким и внезапным пересечениям трассы, шатанию, замиранию на дороге и панике при побеге.

«Если олень слишком увлекся лесным аперитивом, возможно, сейчас не время ехать так, будто дорога принадлежит только вам», — подытожили офицеры.

