Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Полиция во Франции предупредила водителей остерегаться пьяных оленей

UPI: пьяные олени могут угрожать водителям во Франции

Французские полицейские предупредили водителей остерегаться пьяных оленей, пишет UPI.

Полиция департамента Сона и Луара обратилась к водителям с предупреждением о том, что на дорогах увеличился риск столкновения с нетрезвыми дикими животными.

В социальных сетях офицеры опубликовали видео, на котором олень хаотично бегает по кругу, находясь под воздействием опьяняющих веществ.

«Не все участники дорожного движения трезвы», — говорится в сообщении.

По данным полиции, олени и другие звери могут опьянеть после поедания почек, ферментированных фруктов или гниющих растений. Это приводит к «совершенно непредсказуемому поведению» — резким и внезапным пересечениям трассы, шатанию, замиранию на дороге и панике при побеге.

«Если олень слишком увлекся лесным аперитивом, возможно, сейчас не время ехать так, будто дорога принадлежит только вам», — подытожили офицеры.

Ранее в США две лани сцепились в боксерском поединке за еду.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!