Врач объяснила, стоит ли истязать себя тренировками после сытного застолья

Не стоит изнурять себя тяжелыми тренировками, пить диуретики и вызывать рвоту после переедания. Однократное застолье не приведет к набору лишнего веса. Об этом в интервью RT сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Увеличение чисел на весах после таких эпизодов чаще указывает на массу содержимого в кишечнике и отеки. Стоит выпить алкоголя или позволить себе что-то соленое, организм быстро на это реагирует — жидкость задерживается в тканях, появляется одутловатость и ощущение раздутости», — объяснила специалист.

Единственное разумное поведение при стремлении снизить вес — обеспечить здоровый дефицит калорий: следить за размером порций, питаться разнообразно и больше двигаться, добавила она.

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова до этого предупреждала, что популярные «именные» диеты, которые раньше пользовались большой популярностью, сегодня больше не актуальны и в некоторых случаях могут принести больше вреда, чем пользы.

По ее словам, когда речь идет о снижении веса, важно понимать, что эффективная диета — это не модная система питания, а рацион с дефицитом калорий, достаточным количеством белка, нормальным содержанием жиров и ограничением углеводов.

Ранее врач раскрыла правду о калорийности картофеля.