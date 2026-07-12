Врач перечислила самые бесполезные диеты

Популярные «именные» диеты, которые раньше пользовались большой популярностью, сегодня больше не актуальны и в некоторых случаях могут принести больше вреда, чем пользы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

По словам специалиста, если говорить о самых бесполезных диетах, то в первую очередь стоит вспомнить так называемые «именные» диеты: диету по группе крови, японскую диету, диету Кима Протасова и другие.

«Все эти диеты неактуальны и утратили смысл», — отметила врач.

Как объяснила Устинова, когда речь идет о снижении веса, важно понимать, что эффективная диета — это не модная система питания, а рацион с дефицитом калорий, достаточным количеством белка, нормальным содержанием жиров и ограничением углеводов.

«Именно избыток калорий, который чаще всего формируется за счет чрезмерного потребления углеводов, приводит к накоплению жировой ткани», — подчеркнула диетолог.

При этом, по ее словам, универсальной «лучшей диеты» не существует. Самая эффективная диета — та, которая подходит конкретному человеку: соответствует его образу жизни, режиму питания, вкусовым предпочтениям и которой он сможет придерживаться длительное время.

Сегодня, добавила врач, нет необходимости искать очередную модную систему питания. С помощью современных технологий, включая искусственный интеллект, можно составить индивидуальный рацион, задав основные параметры: необходимую калорийность, количество белков, жиров и углеводов, режим питания и любимые продукты.

Специалист обратила внимание, что основная проблема большинства популярных диет заключается в их несбалансированности.

«Они слишком низкокалорийны, содержат недостаточно белка и не подходят для длительного соблюдения. В результате человек либо быстро срывается, либо теряет не только жир, но и мышечную массу», — предупредила врач.

Именно поэтому, по мнению диетолога, само понятие «именной диеты» сегодня во многом утратило актуальность.

«Гораздо важнее научиться самостоятельно рассчитывать рацион или пользоваться современными инструментами, которые позволяют сделать питание персонализированным», — считает Устинова.

В заключении врач отметила, что сегодня практически каждый человек может составить рацион, соответствующий своим целям и привычкам.

«Главное — соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, контролировать калорийность и оставить в рационе продукты, которые действительно нравятся. Именно такой подход работает гораздо лучше любой модной диеты», — резюмировала специалист.

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