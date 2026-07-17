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Общество

Зоопсихолог дала советы, как помочь кошке справиться со стрессом

Зоопсихолог Клюсовец: избавить кошку от стресса поможет комфортная среда дома
evrymmnt/Shutterstock/FOTODOM

Владельцу важно оказать помощь кошке, столкнувшей с серьезным стрессом из-за переезда или другого тяжелого для нее события. Для этого хозяину стоит начать работу над самим собой. Об этом kp.ru рассказала дипломированный фелиногол, зоопсихолог, ведущая телепрограмм Елена Клюсовец.

Специалист объяснила, что кошка должна воспринимать своего владельца как оплот спокойствия. Питомцу важно видеть, что человек не поддается панике в затруднительной ситуации.

Не менее важно обеспечить животному комфортную среду обитания. Для того чтобы знать обо всех ситуациях, которые доставляют кошке дискомфорт во время отсутствия дома хозяев, зоопсихолог посоветовала установить видеокамеру. Благодаря этому устройству удастся зафиксировать моменты, в которые поведение питомца меняется. Так, о стрессе может свидетельствовать излишнее вылизывание животного.

По словам эксперт, создать комфортную обстановку поможет специальная релаксирующая музыка для кошек, препараты с феромонами, а также лавандовое масло. Однако рекомендуется использовать маленькую каплю масла, поскольку животные обладают крайне тонким обонянием.

«Кошки по природе хищники. Когда они выслеживают добычу, нечто, что движется, они сконцентрированы на процессе полностью, стресс отступает. Точно так же и люди легче переживают невзгоды, коли «с головой уходят в работу». Тревожной кошке хорошо бы половить мышей. Но, поскольку мышей в городской квартире нет, роль организатора веселья уходит хозяину: с животным надо больше играть, разговаривать, развлекать», — добавила специалист.

Партнер-кинолог/зоопсихолог Vetcity Clinic Анна Климова до этого объяснила, что собаки и кошки по-разному реагируют на эмоции своего хозяина из-за особенностей социализации. По ее словам, немаловажную роль в этом вопросе также играет длительность совместного проживания с человеком и уровень социализации животного.

Ранее зоопсихолог объяснила, что делать, если питомец ревнует вас к другим людям.

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