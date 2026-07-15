Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Зоопсихолог объяснила, что делать, если питомец ревнует вас к другим людям

Зоопсихолог Ершова: не ругайте питомца, если он ревнует вас к другому человеку
Moomusician/Shutterstock/FOTODOM

Кошки и собаки способны испытывать чувства, похожие на ревность. Однако связаны они не с определенными людьми, а с изменением в распределении ресурсов и внимания. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты компании-производителя натуральных рационов SUPERPET — зоопсихолог Оксана Ершова и ветеринарный врач Елена Фроленко.

«Ревность» может выражаться агрессией, шипением или рычанием к нежелательному объекту. Животные могут вклиниваться между ним и хозяином, настойчиво требовать ласку и внимание. Тревога также заставляет кошек громко мяукать, а собак лаять, нередко оставлять метки на предметах, которые пахнут хозяином, или же пакостить, портя вещи «соперника». В тяжелых случаях питомцы могут отказываться от еды, становиться вялыми и отстраненными.

По словам зоопсихолога Оксаны Ершовой, кошки очень ревностно относятся к своей территории, ресурсам и контакту с хозяином. Когда что-то в этом меняется, поначалу они могут реагировать болезненно. Особенно тяжело может быть тревожным и сильно привязанным к человеку животным, которые привыкли быть в центре внимания.

«Для питомца хозяин – важнейший источник безопасности, общения и положительных эмоций. Когда его внимание резко переключается на кого-то другого, животное может начать испытывать тревогу», – объяснила эксперт.

Ветврач Елена Фроленко отметила, что у собак примерно такие же механизмы «ревности»:

«Для собаки хозяин не просто владелец еды, а главный социальный партнер. Поэтому любые изменения во внимании человека собаки тоже переживают очень остро».

Хроническое эмоциональное напряжение нередко отражается и на здоровье животного. У тревожных собак могут появляться проблемы с пищеварением, навязчивое вылизывание лап, нарушения сна и даже снижение иммунитета.

Эксперты посоветовали не ругать питомца за ревность и поощрять лакомством, когда он ведет себя спокойно и дружелюбно. Также важно сохранять привычные ритуалы общения: играть с питомцами каждый день, уделять хотя бы 15 минут на ласку и не нарушать режим прогулок.

Ранее была названа причина, почему кошки так хорошо манипулируют и зачем им это.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!