Врач развеяла миф о «кофейном животе»

Врач Тарасова: кортизол откладывает жир на животе, но кофе тут ни при чем

Кофе никак не влияет на формированием так называемого «кофейного живота». Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Тарасова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета.

«Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы — систему, которая включается при усталости. В ответ активируется симпатическая нервная система, и надпочечники увеличивают выработку кортизола. Однако связь между кофе и кортизолом сложнее, чем принято считать», — объяснила она.

Выраженность реакции зависит от частоты употребления: у ежедневных кофеманов организм адаптируется, и гормональный ответ становится слабее. Также имеют значение генетические особенности — некоторые люди метаболизируют кофеин быстро, другие медленно. Важен и контекст: чашка кофе утром после полноценного сна и на фоне хронического недосыпа вызывают разную реакцию.

«Для большинства здоровых людей умеренное потребление кофе не приводит к хронически повышенному уровню кортизола», — заявила специалист.

Кофе стимулирует выработку желудочного сока и усиливает моторику кишечника — это нормальная физиологическая реакция. У здорового человека умеренное употребление кофе не вызывает повреждения слизистой желудка и не провоцирует гастрит. исследования не подтверждают прямую связь между кофе и язвенной болезнью.

«Однако людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, функциональной диспепсией или синдромом раздраженного кишечника кофе может усиливать изжогу, тяжесть и вздутие», — подчеркнула она.

Хронически высокий уровень кортизола способствует накоплению висцерального жира — вокруг внутренних органов в области живота. Висцеральный жир содержит больше рецепторов, чувствительных к кортизолу. Но ключевое слово — хронически. Речь не о кратковременном повышении кортизола после чашки эспрессо, а о длительном стрессе, недосыпе и нарушениях питания.

«В большинстве случаев увеличение окружности талии связано не с кофе, а с образом жизни», — заявила врач.

Повод задуматься есть у тех, кто выпивает 5–6 чашек в день, заменяет кофе приемы пищи, испытывает хронический стресс, недосыпает или мало двигается. Большинству здоровых взрослых, пьющих 1–3 чашки в день, опасаться «кофейного живота» не стоит.

«Не используйте кофе как замену завтраку. Контролируйте добавки — проблема часто в сиропах, сахаре и сливках. Не пейте кофе поздно вечером. Ориентируйтесь на самочувствие: если появляются изжога или тревожность — скорректируйте режим», — резюмировала она.

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