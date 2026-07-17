Врач развеяла миф о «кофейном животе»

Кофе никак не влияет на формированием так называемого «кофейного живота». Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Тарасова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета.
«Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы — систему, которая включается при усталости. В ответ активируется симпатическая нервная система, и надпочечники увеличивают выработку кортизола. Однако связь между кофе и кортизолом сложнее, чем принято считать», — объяснила она.
Выраженность реакции зависит от частоты употребления: у ежедневных кофеманов организм адаптируется, и гормональный ответ становится слабее. Также имеют значение генетические особенности — некоторые люди метаболизируют кофеин быстро, другие медленно. Важен и контекст: чашка кофе утром после полноценного сна и на фоне хронического недосыпа вызывают разную реакцию.
«Для большинства здоровых людей умеренное потребление кофе не приводит к хронически повышенному уровню кортизола», — заявила специалист.
Кофе стимулирует выработку желудочного сока и усиливает моторику кишечника — это нормальная физиологическая реакция. У здорового человека умеренное употребление кофе не вызывает повреждения слизистой желудка и не провоцирует гастрит. исследования не подтверждают прямую связь между кофе и язвенной болезнью.
«Однако людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, функциональной диспепсией или синдромом раздраженного кишечника кофе может усиливать изжогу, тяжесть и вздутие», — подчеркнула она.
Хронически высокий уровень кортизола способствует накоплению висцерального жира — вокруг внутренних органов в области живота. Висцеральный жир содержит больше рецепторов, чувствительных к кортизолу. Но ключевое слово — хронически. Речь не о кратковременном повышении кортизола после чашки эспрессо, а о длительном стрессе, недосыпе и нарушениях питания.
«В большинстве случаев увеличение окружности талии связано не с кофе, а с образом жизни», — заявила врач.
Повод задуматься есть у тех, кто выпивает 5–6 чашек в день, заменяет кофе приемы пищи, испытывает хронический стресс, недосыпает или мало двигается. Большинству здоровых взрослых, пьющих 1–3 чашки в день, опасаться «кофейного живота» не стоит.
«Не используйте кофе как замену завтраку. Контролируйте добавки — проблема часто в сиропах, сахаре и сливках. Не пейте кофе поздно вечером. Ориентируйтесь на самочувствие: если появляются изжога или тревожность — скорректируйте режим», — резюмировала она.
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