Россиянам объяснили, в чем разница капучино за 150 и 450 рублей

Качественный капучино требует затрат на хорошие ингредиенты, оборудование и регулярное обучение сотрудников. Поэтому за более дорогой чашкой обычно стоит профессиональный подход. Об этом «Газете.Ru» рассказала предприниматель, руководитель сети кофеен Bodro Coffee Светлана Тимошкина.

«В бюджетном варианте чаще всего используют дешевое зерно или смеси с высоким содержанием робусты, которые закупаются большим объемом и могут храниться долго. В качественной кофейне используют свежеобжаренную арабику от проверенных обжарщиков с прозрачной информацией о происхождении зерен и дате обжарки», — объяснила эксперт.

В хорошей кофейне, по словам Тимошкиной, молоко подбирают под конкретный сорт кофе и следят за его качеством. Чем больше белка, тем лучше структура напитка и пена. Для недорогой альтернативы, как правило, используют самое доступное молоко или дешевые заменители низкого качества. Не последнюю роль играет оборудование.

«Профессиональные кофейни инвестируют в современное оборудование — эспрессо-машины и кофемолки высокого класса, которые позволяют стабильно готовить напиток и раскрывать вкус зерна. Самый дешевый кофе обычно готовят на автоматических или устаревших кофемашинах», — рассказала предприниматель.

Кроме того, считает эксперт, ключевой элемент стоимости — расходы на подготовку бариста. В кофейнях, которые делают ставку на качество, сотрудники проходят обучение в собственных учебных центрах или у сертифицированных тренеров. Бариста умеют настраивать помол, грамотно готовить эспрессо, правильно работать с молоком и поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Навыки напрямую влияют на вкус кофе.

«В капучино более дорогого сегмента вкус сбалансирован: чувствуется сладость молока, чистый вкус кофе, правильная температура. В дешевом варианте напиток может быть горьким или кислым, молоко часто перегрето или плохо взбито, вкус плоский», — отметила специалист.

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