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Общество

18-летнему сотруднику парка развлечений зажевало ноги во время катания на аттракционе

Юноше ампутировали ноги, которые зажало при катании на аттракционе в Казахстане
Кадр из видео/post_script.kz/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Казахстане юноша перенес ампутацию после того, как его ноги пострадали во время поездки на аттракционе, сообщает агентство Kazinform.

Несчастный случай произошел около полуночи 14 июня в Кызылорде с 18-летним сотрудником парка «Арай». По данным спасателей, его ноги зажало в рельсовой конструкции аттракциона, после чего пострадавшего освободили с помощью гидравлического оборудования и передали медикам.

Юношу доставили в областной многопрофильный медицинский центр, где ему пришлось ампутировать обе ноги. В городском отделе ЖКХ сообщили, что аттракционы в парке не были зарегистрированы.

«Представители областного управления государственного архитектурно-строительного контроля и акимата города 21 мая и 20 августа прошлого года предупреждали о необходимости поставить на учет вновь установленные аттракционы в соответствии с требованиями действующих стандартов» — заявили власти.

Сейчас по факту нарушения требований охраны труда продолжается расследование, а зона аттракционов остается закрытой до его завершения.

Ранее надувной батут с детьми сильным ветром снесло в Таджикское море.

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