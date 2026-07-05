Врач предупредила об опасности укусов оводов летом

В теплое время года в России активизируются комары, мошки, мухи, слепни, осы и оводы. О том, что делать при укусах и как защититься, рассказала «Газете.Ru» Дарья Богомолова, врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье.

Укусы комаров для большинства неопасны — у них нет яда. Но их слюна вызывает местную реакцию: припухлость и зуд, которые проходят, если не расчесывать кожу. Мошки кусают болезненнее: они не прокалывают, а срезают верхний слой кожи. Их слюна вызывает боль, зуд, отек и покраснение, которые могут держаться до полутора недель. При множественных укусах возможен симулидотоксикоз — токсико-аллергическая реакция с недомоганием. У детей и пожилых людей она выражена сильнее. В редких случаях возможен ангиоотек — жизнеугрожающее состояние.

Обычные домовые мухи не кусаются, но переносят возбудителей инфекций: шигеллеза, сальмонеллеза, брюшного тифа. Защита — чистота на кухне, герметичная упаковка продуктов и сетки на окнах.

Слепни активны в знойные дни у водоемов. Их привлекает запах пота и быстрые движения. Укусы болезненны, вызывают сильный зуд, но в большинстве случаев неопасны. Однако слепни могут переносить туляремию — инфекцию, поражающую кожу, слизистые и легкие.

Особого внимания требуют оводы. Их укус может привести к миазу — паразитарному заболеванию, когда личинки развиваются в тканях человека. «При кожной форме на месте укуса появляется болезненный узелок, иногда возникает ощущение движения под кожей», — предупреждает Богомолова.

Укусы ос, пчел и шершней болезненны, вызывают отек и покраснение. У некоторых людей за 2-3 дня реакция усиливается, но обычно проходит за пять дней. Главная опасность — системная аллергическая реакция, вплоть до анафилаксии.

Для защиты используйте репелленты, фумигаторы, москитные сетки и закрытую одежду. При укусе промойте рану водой с мылом, приложите холод через ткань, используйте мази от зуда. Не расчесывайте! При необходимости примите антигистаминные, но лучше посоветуйтесь с врачом онлайн или очно.

«Если появились затрудненное дыхание, тошнота, отек лица, губ или языка, слабость или потеря сознания — срочно вызывайте скорую. Также нужна консультация врача, если на месте укуса образовался необычный узелок или появилось ощущение движения под кожей», — предупреждает Богомолова.

Людям с повышенной чувствительностью всегда стоит носить с собой назначенный врачом препарат, а при анафилаксии в анамнезе — предупреждающий браслет.

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