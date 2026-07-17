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Общество

Россиян предупредили о скрытых рисках бесплатных VPN

IT-эксперт Щербаков: бесплатный VPN — самый дорогой сервис в мире
DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Бесплатные VPN-сервисы создают иллюзию защиты, но их бизнес-модель строится на монетизации пользовательских данных, рассказал «Газете.Ru» Сергей Щербаков, технический директор компании «Стахановец», эксперт по информационной безопасности.

«Когда вы не платите деньгами за сервис, вы платите информацией о себе, — поясняет эксперт. — Они зарабатывают на продаже истории посещений, поисковых запросов и геолокации рекламным сетям и аналитическим компаниям. Вместо анонимности вы получаете обратный эффект: ваш провайдер не видит трафик, но видит его владелец VPN-сервиса».

Некоторые бесплатные сервисы подменяют рекламу в браузере, встраивают партнерские ссылки или перенаправляют на фишинговые сайты. «Владелец сервиса зарабатывает на каждом переходе, а пользователь рискует потерять доступ к аккаунтам или банковским картам», — предупреждает Щербаков.

Еще один скрытый риск — подмена SSL-сертификатов. «Некоторые бесплатные VPN расшифровывают защищенный трафик, чтобы видеть пароли, номера карт и сообщения. Пользователь видит значок замка и думает, что соединение защищено, но данные уже перехвачены», — рассказывает эксперт.

Кроме того, бесплатные сервисы ограничивают скорость и трафик. «Скорость падает до 1–2 Мбит/с, видео загружается в низком качестве, страницы открываются по несколько секунд», — отмечает Щербаков.

Бесплатный VPN может использоваться для разовых задач — смены региона для доступа к сайту.

«Но для постоянного использования, особенно с банковскими приложениями и личной перепиской, он не подходит, — подчеркивает эксперт. — Экономия нескольких сотен рублей в месяц может обернуться кражей аккаунтов, утечкой паспортных данных и финансовыми потерями, которые в разы превышают стоимость платного сервиса».

«Бесплатный VPN — самый дорогой сервис в мире: вы не платите за подписку, но рискуете потерять гораздо больше», — заключает Щербаков.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях VPN и прокси могут сломать смартфон или ноутбук.

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