Россиянам рассказали, в каких случаях VPN и прокси могут сломать смартфон или ноутбук

На старых телефонах и компьютерах нагрузка от VPN и прокси заметнее всего — трафик требует дополнительных вычислений. Это может повлиять на состояние устройства, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

По его словам, во время работы VPN весь сетевой трафик проходит через дополнительный сервер. Для обработки такого трафика устройству приходится выполнять дополнительные вычисления, а операционной системе — обеспечивать работу виртуального сетевого интерфейса.

«На современных компьютерах и смартфонах такая нагрузка обычно остается практически незаметной, однако на старых устройствах может наблюдаться более быстрый расход заряда аккумулятора, повышение температуры корпуса и снижение производительности отдельных приложений», — объяснил он.

При этом основные риски связаны не с самой технологией VPN, а с качеством используемого программного обеспечения. Многие бесплатные VPN-сервисы распространяются через сторонние сайты и требуют установки приложений с расширенными системными разрешениями.

«Поскольку VPN-клиент обрабатывает весь сетевой трафик, проходящий через него, недобросовестный разработчик теоретически может собирать информацию о сетевой активности пользователя, посещаемых ресурсах, рекламных идентификаторах, характеристиках устройства и других данных», — предупредил эксперт.

Дополнительную угрозу представляют приложения, которые позиционируются как VPN, но фактически содержат вредоносный код. После установки такое программное обеспечение может загружать рекламные или иные вредоносные модули, изменять настройки браузера, устанавливать дополнительные вредоносные компоненты или использовать вычислительные ресурсы смартфона и компьютера для сторонних задач.

«В подобных случаях пользователь сталкивается с постоянным перегревом устройства, быстрым разрядом аккумулятора и заметным снижением производительности системы», — отметил специалист.

Похожая ситуация наблюдается и с прокси-серверами. Сам по себе прокси лишь перенаправляет сетевой трафик через промежуточный узел и не способен повредить устройство. Однако использование сомнительных прокси может привести к утечке данных, подмене интернет-страниц, перенаправлению пользователя на мошеннические ресурсы или перехвату незашифрованного сетевого трафика, резюмировал он.

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