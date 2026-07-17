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Общество

Врач объяснила, что делать, если ужалила медуза

Врач Бережная: ожог от медузы надо промывать морской, а не пресной водой
AmyWilliamsPhotography/Shutterstock/FOTODOM

Встреча с медузой во время купания в море — ситуация неприятная, но довольно распространенная. Иногда такой контакт заканчивается болезненным, но не опасным для жизни ожогом. Тяжелые реакции встречаются значительно реже и обычно связаны с отдельными видами медуз, обитающими в тропических водах, рассказала «Газете.Ru» Марина Бережная, руководитель отделения скорой и неотложной помощи Европейского медицинского центра (EMC), к.м.н.

«На щупальцах медуз находятся стрекательные клетки, которые при контакте с кожей выделяют раздражающие вещества. Часть таких клеток может оставаться на коже даже после выхода из воды, поэтому неприятные ощущения иногда продолжают нарастать уже на берегу», — объяснила она.

Именно поэтому место ожога не следует тереть руками, полотенцем или песком, а также расчесывать, даже если зуд или жжение выражены очень сильно. После контакта с медузой пораженный участок обычно рекомендуют аккуратно промыть морской водой. Использовать пресную воду сразу после контакта нежелательно, поскольку это может усилить раздражение кожи. Если на коже заметны остатки щупалец, их следует аккуратно удалить, стараясь не касаться их голыми руками.

«Не рекомендуется использовать для отработки спиртовые средства, поскольку они могут дополнительно раздражать поврежденную кожу», — заявила врач.

В большинстве случаев симптомы ограничиваются болью, жжением, покраснением и отеком. Однако в некоторых случаях возможна и аллергическая реакция.

«Если состояние ухудшается, появляются слабость, головокружение, тошнота, затруднение дыхания, распространенная сыпь, выраженный отек или другие общие симптомы, необходимо обратиться за медицинской помощью», — резюмировала она.

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