Россиянам объяснили, как оценить надежность застройщика

Перед покупкой квартиры стоит проверить репутацию застройщика, историю сдачи объектов и карточку в ЕИСЖС. Но даже с документами все в порядке, важно оценить качество коммуникации с компанией, рассказала «Газете.Ru» Ольга Мягкова, руководитель отдела внедрения и сопровождения SteadyControl Девелопмент.

Путь от первого обращения до сделки занимает 6–12 месяцев, и все это время вы взаимодействуете с девелопером. Именно по коммуникации можно определить, насколько комфортным и прозрачным будет процесс.

Один из первых сигналов — скорость ответа менеджера. По данным, основанным на более чем 56 000 консультаций, в больше чем половине обращений специалист не возвращается к покупателю в установленный срок.

«Если коммуникация затягивается уже на этапе знакомства, в ходе сделки оперативно получать информацию будет сложно», — предупреждает Мягкова.

Важно и то, как менеджер строит диалог. Хорошо, когда он сначала выясняет ваши потребности (район, бюджет, состав семьи, сроки переезда), а не сразу переходит к рассказу об объектах. Когда запрос прорабатывают на старте, около 60% консультаций заканчиваются встречей в офисе продаж, а четыре из десяти — визитом на стройплощадку.

«Если менеджер сразу переходит к презентации объекта, есть риск, что процесс будет не вокруг ваших приоритетов», — отмечает эксперт.

Многие не задумываются о дополнительных опциях заранее. На практике 44% покупателей приобретают кладовые, а 25% — чистовую отделку или ремонт. Хороший признак, если менеджер сам демонстрирует все доступные опции — так у вас появляется полная картина и возможность объективно сравнить предложения разных застройщиков.

То же касается сценариев покупки: ипотеки, trade-in, рассрочки. Менеджер должен разбирать несколько вариантов. Это знак, что вам дают выбор, а не навязывают удобное для застройщика решение. Более половины покупателей (54%) соглашаются на ипотеку, если им предлагают не менее трех программ. А при подробном объяснении механики trade-in конверсия растет на 17 п. п.

«Качество коммуникации на старте — зеркало всего процесса. Если менеджер внимателен, не навязывает и предлагает варианты, скорее всего, и сделка пройдет прозрачно», — резюмирует Мягкова.

Ранее были названы неочевидные моменты, из-за которых часто отказывают в ипотеке.