Названы неочевидные моменты, из-за которых часто отказывают в ипотеке

Финэксперт Волкова: даже просрочки на 100-200 рублей — повод к отказу в ипотеке

На практике банки нередко отказывают в ипотеке даже заемщикам со стабильной работой и первоначальным взносом. Причины часто лежат не на поверхности, рассказала «Газете.Ru» Татьяна Волкова, финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект».

«Ипотека — долгосрочное обязательство, поэтому банк оценивает систему рисков: доход, кредитную историю, долговую нагрузку, стабильность занятости и даже детали анкеты, — объясняет она. — Отказ часто возникает из-за совокупности незначительных факторов».

Например, многие воспринимают отсутствие кредитной истории как преимущество. Но для банка это неопределенность: если нет данных о том, как человек обслуживает кредиты, его сложнее оценить. Нулевая история может сыграть против заемщика наравне с негативной.

Не менее важна долговая нагрузка. Даже при идеальной платежной дисциплине банк смотрит на соотношение доходов и обязательств. Если после оформления ипотеки на выплаты будет уходить около 40–50% дохода, это считается повышенным риском — заявку могут отклонить или существенно скорректировать условия.

Заемщики часто ориентируются на свой реальный доход, тогда как банк учитывает только подтвержденный. Зарплата «в конверте», нерегулярные подработки или неофициальные источники дохода могут не учитываться вовсе. В итоге человек «по ощущениям» проходит, а по документам — нет.

Одна из самых недооцененных причин отказа — технические неточности. Ошибки в анкете, расхождения в данных, нехватка документов или даже случайные опечатки снижают скоринговую оценку. Для банка это сигнал о ненадежности.

Частая ситуация: заемщик получает предварительное одобрение и решает взять дополнительный кредит — например, на ремонт или часть первоначального взноса. Банк фиксирует изменение нагрузки и может пересмотреть решение: от ухудшения условий до полного отказа.

Ипотека — это не только про заемщика, но и про объект. Банк оценивает юридическую чистоту, ликвидность и соответствие квартиры требованиям. Если есть риски, даже при хорошем финансовом профиле сделка может не состояться.

Даже небольшие просрочки в прошлом — на 100–200 рублей — могут повлиять на итоговое решение. Также учитываются судебные задолженности и исполнительные производства. Для банка это маркер финансовой дисциплины. А короткий стаж на текущем месте, частая смена работы или сомнительная репутация работодателя могут снизить шансы на одобрение.

«Отказ — это не одна причина, а комбинация факторов, где решающую роль играют детали, — резюмирует Волкова. — Перед подачей заявки проверьте кредитную историю, рассчитайте долговую нагрузку и избегайте резких финансовых изменений. Это повысит шансы на одобрение».

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